Messen, Hallen, Gastronomie So stellt sich die Messe Düsseldorf für die Zukunft auf

Dass sein Unternehmen wieder gut im Geschäft ist, hat Wolfram Diener schon vergangenes Jahr geahnt – beim Blick in die Buchungen der Aussteller für die Boot-Messe. So richtig spüren konnte er es am ersten Tag der aktuell laufenden Ausstellung, im Gespräch mit italienischen Jachtherstellern in Halle 6. „Dort gehe ich immer als Erstes hin, denn die gehören zu unseren wichtigsten Kunden“, erzählt der Chef der Messe Düsseldorf.