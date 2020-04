Corona-Krise in Düsseldorf : Weihnachtsmarkt soll wie geplant stattfinden

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr Tausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Vorbereitungen des Veranstalters Düsseldorf Tourismus laufen trotz der Corona-Krise normal weiter. Bislang geht man nicht von einer Absage aus, es haben sich auch nicht weniger Händler zurückgemeldet als in den Vorjahren.

Trotz der Corona-Krise gibt es bislang keine Überlegungen, den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt vorzeitig abzusagen. Nach jetzigem Stand wird er am 19. November eröffnet und endet am 30. Dezember. Das teilte Ole Friedrich, der Geschäftsführer des Veranstalters Düsseldorf Tourismus, auf Anfrage mit.

„Ich will nicht hoffen, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausfallen muss. Das liegt aber nicht in unserer Hand, sondern die Politik entscheidet darüber. Ich schaue positiv in die Zukunft und hoffe, dass sich die Menschen an die Regeln halten, damit wir bald wieder zur Normalität übergehen können“, sagt Friedrich.