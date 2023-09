Wasserstraße Rhein So stehen die Chancen für die Wasserbusse

In Düsseldorf wird es vorerst keine Wasserbusse geben. Eine seit drei Jahren erwartete und jetzt vorliegende Machbarkeitsstudie lässt aus Sicht der Stadt keinen anderen Schluss zu. In einer Vorlage für die Politik, die in den Gremien und letztlich im Stadtrat am 9. November entschieden wird, heißt es nüchtern: „Aufgrund des geringen potenziellen Beitrags eines lokalen als auch regionalen Wasserbussystems gegenüber den großen Herausforderungen der Verkehrswende und dem geringen Kosten-Nutzen-Grad, ist das Vorhaben nicht weiter zu verfolgen.“