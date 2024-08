Eltern und Integrationshelfer frustriert Weil Lehrer fehlen, ist die Schule früher aus

Der Lehrermangel führt an einigen Düsseldorfer Förderschulen zu so viel Unterrichtsausfall, dass die Kinder dort über längere Zeit früher nach Hause geschickt werden müssen. Konkret bedeutet das an der Franz-Marc-Schule in Gerresheim, an der Kinder mit dem Förderbedarf Geistige Entwicklung (GE) unterrichtet werden: Mindestens bis zum 31. Oktober endet der Schulbetrieb bereits um 14 Uhr statt um 15 Uhr, obwohl es sich um einen Standort mit gebundenem, also verpflichtendem Ganztag handelt.