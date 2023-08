Erste Bauarbeiten haben begonnen So sollen die Schulwege in Düsseldorf sicherer werden

Auch die Straßen an der noch jungen Gemeinschaftsgrundschule Steinkaul in Himmelgeist sollen sich zugunsten der Kinder ändern. 2019 wurde die Schule in dem stark gewachsenen Stadtteil eröffnet. Nun ist geplant, die Bürgersteige der Straße Am Bärenkamp zu verbreitern und einen Zebrastreifen einzurichten. Weitere Verbesserungen sind in Planung, etwa an der Sternwartschule und der Bonifatiusschule in Bilk – beide Grundschulen liegen in einem Block. An den angrenzenden Straßen sollen die Fahrbahnen an mehreren Stellen aufgepflastert werden, damit die Schwellen Autofahrer entschleunigen. Zudem sollen Zebrastreifen entstehen.