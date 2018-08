Düsseldorf: So soll das neue Bahnhofsviertel aussehen

Düsseldorf Der Projektentwickler GBI hat mit den Vorarbeiten für das Großprojekt im Herzen von Düsseldorf begonnen. Die Bauten sollen auch die Laufwege in der Umgebung neu prägen.

Für eines der umfangreichsten Projekte der kommenden Jahre in Düsseldorfs Stadtmitte haben jetzt die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Der Projektentwickler GBI errichtet direkt neben dem Hauptbahnhof zur Harkortstraße hin drei Hotels und eine Tiefgarage – auf einem Gelände, das bis vor wenigen Jahren als Verlade-Station für Autoreisezüge genutzt wurde. „Wir reichen jetzt den Bauantrag ein und würden gerne im Frühjahr 2019 mit den eigentlichen Bauarbeiten beginnen“, sagt Senior-Projekteentwickler Peter Gerding. Das GBI-Projekt ist eines von mehreren, die das Gebiet um den Hauptbahnhof von Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt in den kommenden Jahren spürbar aufwerten und dort auch die Laufwege verändern sollen.

Das 17.000 Quadratmeter große Baugrundstück grenzt an der einen Seite direkt an das Bahnhofs-Gelände, auf der gegenüberliegenden an ein Gebäude des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB), in dem das Finanzamt Düsseldorf-Mettmann und der Landesrechnungshof untergebracht sind. An dieser Seite sind schon vor einigen Tagen die Bagger angerückt – denn dort müssen große Mengen Erdreich abgetragen werden, um den Höhenunterschied auf dem Gelände auszugleichen. „Das ist aktuell ein Unterschied von praktisch einem Geschoss“, sagt Gerding.