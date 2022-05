Einkaufen in Düsseldorf : So sind die Chancen für Verkaufssonntage in der City

So sind die Chancen für Verkaufssonntage in der City

Düsseldorf Nachdem das Oberverwaltungsgericht den geplanten Verkaufssonntag im Mai gekippt hat, sind noch zwei weitere Termine in der Innenstadt geplant. Was dafür jetzt zu erwarten ist.

Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts auf Antrag der Gewerkschaft Verdi gegen einen verkaufsoffenen Sonntag am 15. Mai stehen im Gegensatz dazu die Chancen für zwei weitere Sonntage mit offenen Geschäften in der City gut. Das Gericht hatte sein Urteil mit einem nicht korrekt abgelaufenen Entscheidungsprozess von Stadt und Politik begründet. Unter anderem mit einer nicht notwendigen Eilentscheidung im nicht zuständigen Haupt- und Finanzausschuss. Für die weiteren Termine am 23. Oktober zur Kunststoffmesse und zum Weihnachtsmarkt am 27. November sollen die Entscheidungen aber im Stadtrat fallen, wie die Stadt auf Nachfrage sagt, vermutlich am 8. September. Hinzu kommt laut Aussage eines Sprechers: „Beide Anlässe wurden zurückliegend von den Gerichten als ausreichende Begründung für einen verkaufsoffenen Sonntag anerkannt.“