Fotos So sieht es in der Fan-Zone zur EM am Schauspielhaus aus

Das Maskottchen der Fußball-Europameisterschaft 2024, Albärt, und Moderator André Scheidt in der Fan-Zone am Schauspielhaus. Dort wurde am Mittwoch das Programm für die Fan-Zonen präsentiert. Während des Turniers werden auch am Rheinufer und am Burgplatz solche Zonen für die Fans eingerichtet.