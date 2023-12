Adventsserie Hinter verschlossenen Türen 72 Stufen hinab zur Hölle

Es ist eigentlich keine richtige Tür, sondern eine Eisengittertür, die den alten Bunker verschließt, denn kleine Tiere wie Fledermäuse und Amphibien sollen noch in das alte Gemäuer gelangen. Der Eingang zum sogenannten Rheinmetallstollen liegt etwas hinter Gestrüpp versteckt am Boskampweg am Rande des Aaper Waldes. Doch was verbirgt sich hinter dem Gitter? „Ein kleines Labyrinth aus langen, vielfach verzweigten Gängen mit Nischen. Insgesamt sind diese rund 570 Meter lang“, sagt Peter Schulenberg, ehrenamtliche Mitarbeiter des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege.