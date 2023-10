Aktuelle Statistik Bis zu 90 Prozent Migrationsanteil an einigen Düsseldorfer Schulstandorten

Düsseldorf ist eine internationale Stadt. Und das spiegelt sich auch an den Schulen wider. Wobei die Verteilung der Schüler mit solchen Wurzeln je nach Standort große Unterschiede aufweist. So gibt es in der Landeshauptstadt an 89 Grundschulen rund 15 Klassen, in denen der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund über 90 Prozent liegt. An Hauptschulen – von denen es noch sieben gibt – sind es drei Klassen, an den 13 Realschulen vier Klassen. Dagegen liegt an den Gymnasien (ausgenommen das Jüdische Gymnasium) die Quote nirgends über 90 Prozent.