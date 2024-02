Posse in Düsseldorf So sieht die neue Protest-Wand am Rheinufer aus

Seit Donnerstagvormittag gibt es wieder eine „Wall of Protest“ am Rheinufer. Eine vier mal sechs Meter große Fotografie ersetzt nun die Plakate-Wand, die am Dienstag von Mitarbeitern des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) entfernt worden war, obwohl eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde vorlag.