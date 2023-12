Discounter in Düsseldorf So sieht das Woolworth-Sortiment in Bilk aus

Die Woolworth-Filiale in den Düsseldorf Arcaden in Bilk ist die vierte des Discounters in der Landeshauptstadt.

Zur Eröffnung am Donnerstag standen Kunden am Eingang Schlange, um ein Glücksrad zu drehen und Gewinne wie Flaschenöffner oder Grillzangen mitzunehmen.