Kultur-Erlebnis in Düsseldorf Neues Museum im Schumann-Haus – das gibt es zu entdecken

Düsseldorf · Am kommenden Freitag eröffnet an der Bilker Straße das Museum, das dem großen Musiker-Ehepaar Clara und Robert Schumann gewidmet ist. Erste Einblicke in ein sorgsam kuratiertes Museums-Erlebnis.

24.11.2023 , 11:52 Uhr

So sieht es im neuen Schumann-Haus aus 10 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)