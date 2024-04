Studien aus Düsseldorf So sehr belastet Saharastaub die Gesundheit

Autobesitzer finden ihn zurzeit vor allem lästig und sind Dauergast in der Autowaschanlage, um ihn loszuwerden. Doch was ist mit dem Saharastaub, den wir seit Tagen einatmen? Ist er gesundheitsgefährdend? Das ist eine Frage, mit der sich Wissenschaftler am Düsseldorfer Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung (IUF) schon seit längerem beschäftigen.