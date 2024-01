Handel in Düsseldorf Was Forscher für die Zukunft der Düsseldorfer Innenstadt empfehlen

Die Wissenschaftler haben für die Studie eine Reihe von Daten erhoben – nicht nur die Passantenfrequenz auf der Schadowstraße als zentraler Einkaufsmeile, sondern unter anderem auch die Nutzungszeiten und die Zusammensetzung der Kunden. Einige ihrer Erkenntnisse: Prinzipiell kämen wieder so viele Leute in die Innenstadt wie 2019, also vor der Corona-Pandemie. Der Einzelhandel hier sei „weiterhin ein Besuchermagnet“. Allerdings sei in den Abendstunden und an Sonntagen in der City etwas weniger los als noch vor der Pandemie, und die Kaufkraft gemäß der Herkunft der Kunden sei leicht gesunken.