Forschung in Düsseldorf So schwerwiegend können die Folgen eines Leistenbruchs sein

Ist das harmlos, oder muss das weg? Diese Frage stellt sich der Mensch, der in der Leistengegend plötzlich eine kleine Beule entdeckt. Die Ursache ist meist ein so genannter Leistenbruch (medizinischer Fachbegriff: Hernie), der im herkömmlichen Sinne gar kein Bruch ist, sondern eher eine Schwachstelle in der Bauchwand. Dagegen ist kein Kraut gewachsen, auch wenn immer wieder obskure Heilmittel propagiert werden. „In der Regel muss operiert werden“, sagt Konstantinos Zarras, Chefarzt des Referenzzentrums für Hernien-Chirurgie am Marien-Hospital – der einzigen Klinik mit diesem Qualitätssiegel in NRW.