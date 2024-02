Frühlingserwachen in Düsseldorf So schön blüht es im Botanischen Garten

Kalendarisch gesehen beginnt der Frühling zwar erst am 20. März, doch im Botanischen Garten an der Heinrich-Heine-Universität hat das Frühlingserwachen längst begonnen. Die Frühlingsboten sind in den Gewächshäusern und auf dem Außengelände überall zu sehen. So schaut an vielen Stellen schon der lilafarbene Dalmatiner-Krokus aus der Erde und auch der sonnengelbe Huflattich am Gewässerbereich fällt einem schnell ins Auge. Gelb blüht auch die Japanische Zaubernuss.