Versiegelung und Grünvolumen im Vergleich So schneidet Düsseldorf beim Hitze-Check der Umwelthilfe ab

Den Daten zufolge liegt die Versiegelung an Siedlungs- und Verkehrsflächen in Düsseldorf bei 44,55 Prozent. In diesen Bereichen ist der Boden also dauerhaft mit undurchlässigen Materialien bedeckt. Weil die Stadt damit allerdings noch knapp unter dem deutschlandweiten Durchschnitt von 45 Prozent liegt, gab es von der Deutschen Umwelthilfe für diesen Wert eine grüne Karte. Eine rote Karte erhielt, wer mit mehr als 50 Prozent einen deutlich überdurchschnittlich hohen Anteil versiegelte Fläche besitzt. Eine gelbe Karte bedeutete einen Wert von 45 bis 50 Prozent Versiegelung.