Mehr Infizierte in Düsseldorfer Kliniken So rüsten sich die Kliniken für Corona

Den Start in die Erkältungs- und Infektionssaison spürt man an den Düsseldorfer Krankenhäusern bereits deutlich. So steigt nicht nur die Zahl der Patienten mit Influenza- und RSV-Infektionen an. „Auch im Florence-Nightingale-Krankenhaus sehen wir wieder mehr Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Infektion. Auch die Zahl der Menschen steigt, die aufgrund der Infektion stationär aufgenommen werden müssen“, sagt Martin Pin, Chefarzt der Klinik für Notfall- und Akutmedizin an der Kaiserswerther Klinik. Wie rüsten sich die Kliniken für die neue Infektionszeit? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.