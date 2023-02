Schluss für Düsseldorfer Kulturverein So plant „damenundherren“ seinen Abschied

So soll die „Sause“, wie nun in einer E-Mail mitgeteilt wird, am 16./17. Juni (Samstag/Sonntag) steigen. Beim ersten Treffen von freiwilligen Helfern wurden Teams gegründet für die Bereiche Musik/DJs, Kunst/Performance, für die Formate Pechakucha, Torten & Trödel, Pingpong, Clash/Vinylpredigt/Popquiz sowie für Ginbar/Thekenteam, Memories & Merch und die Koordinationsorga. Wer sich in einem oder mehreren Teams engagieren will, kann sich melden per E-Mail an info@damenundherren.de. Dann wird der Kontakt zu den Gruppen hergestellt. „Wir brauchen auf jeden Fall weitere Verstärkung“, heißt es in der E-Mail. Oder man stößt einfach beim nächsten Treffen der Helfer dazu. Dieses offene Treffen ist angesetzt für Donnerstag, 2. März, ab 20 Uhr im Kunstraum KÖ106, der bis zu der geplanten Neuentwicklung am Süd-Ende der Königsallee zwischengenutzt wird.