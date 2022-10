Herbsttag in Düsseldorf : Wie Düsseldorfer das sonnige Wetter genießen

Düsseldorf Das Rheinufer war am Sonntag bei mehr als 20 Grad gefüllt. Ob Yoga, Fahrradfahren oder Familienausflug – die Menschen wollten raus.

Bei mehr als 20 Grad und strahlendem Sonnenschein haben viele Düsseldorfer den letzten Sonntag im Oktober genossen. Ob in Parks, am Rheinufer oder in Cafés und Restaurants: Das Wetter hat die Menschen nach draußen gezogen.

So macht Familie Perwitz einen Ausflug in den Rheinpark Golzheim. Sohn Jonah hat zum Geburtstag eine Konstruktion geschenkt bekommen, mit der er eine Schaumstoff-Rakete fliegen lassen kann. Abwechselnd springen er und seine Schwester Anna auf die Flasche und schießen die kleine Rakete in die Luft. Vater Ulf ist froh, den Tag mit den beiden im Park verbringen zu können: „Wir wollten das Geschenk bei schönem Wetter schon länger mal ausprobieren. Wer weiß, wann das jetzt nochmal möglich gewesen wäre.“

Info Wettervorhersage für Düsseldorf Montag In den kommenden Tagen werden die Temperaturen in Düsseldorf laut „wetter.de“ auf unter 20 Grad sinken. Am Montag sollen Höchsttemperaturen von 19 Grad erreicht werden. Dienstag Für Dienstag prognostiziert der Wetterdienst noch höchstens 17 Grad.

Ein paar Meter weiter positionieren sich Maria und Krissi auf ihren Yoga-Matten. Maria hat kürzlich auf Bali einen Schein zur Yoga-Lehrerin gemacht und macht nun mit Krissi die Übungen. Zu Hause treffen sich die beiden öfter, im Rheinpark machen sie jetzt zum ersten Mal Yoga. „Das Wetter heute ist super, da ist sowas draußen auch mal möglich“, sagt Maria. „Ich glaube, die Fläche ist dafür echt super.“

Im Rheinpark sieht man immer wieder Leute, die einen Ball hin und her kicken, mit ihrem Hund spazierengehen oder einfach auf der Mauer in der Sonne liegen. Der Park scheint ein beliebter Ort zu sein, um die Sonnenstrahlen in Düsseldorf zu genießen. Die Freundinnen Nina und Laura spazieren mit einem Kaffee to go am Rhein und treffen sich später mit Freunden an den Kasematten.

Den Rhein entlang in Richtung Altstadt füllen sich die Wege immer mehr. Beim Fortuna-Büdchen ist kein Platz mehr auf der Mauer frei, überall sitzen Menschen, die die Sonne genießen und quatschen. Eine Vierergruppe in Fahrradkleidung hält dort für einen Stopp auf ihrer Tour. „Wir machen eine nachträgliche Geburtstagstour für meinen Bruder“, sagt Thomas aus Düsseldorf. Sie sind von Erkrath-Hochdahl über Ratingen und Krefeld hierher gefahren, ergänzt sein Bruder Udo.

Die Bänke am Rhein sind voll, überall genießen Spaziergänger die Sonne und das schöne Wetter. „Komm, lass uns weitergehen“, sagt ein Mann zu seiner Partnerin. Doch sie möchte den Platz auf den begehrten Bänken noch nicht hergeben, so bleiben die beiden noch ein bisschen sitzen.

