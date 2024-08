Phänologischer Garten Düsseldorf Den Klimawandel an Pflanzen messen

Pflanzen sind ein hervorragender Indikator, um Rückschlüsse auf die klimatischen Veränderungen zu ziehen. Darum gibt es in Düsseldorf einen sogenannten phänologischen Garten: Auf über 10.000 Quadratmetern werden seit 2008 über 30 verschiedene Pflanzen genau beobachtet. An der Eulerstraße, auf der Grünfläche des städtischen Kinderhilfezentrums, sind Agnes Phildius und Claudia Butz für die Erfassung typischer Vegetationsstadien der Pflanzen zuständig. „Betreut wird das von mir als Mitarbeiter des Umweltamtes, aber regelmäßig hierher zu fahren würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb sind wir sehr glücklich über unsere ehrenamtlichen Helferinnen“, erklärt Ernst Schramm.