Airport in Düsseldorf So liefen die Ferien am Düsseldorfer Flughafen

Der Reiseverkehr in den Ferien ist am Flughafen entgegen den Befürchtungen weitestgehend reibungslos abgewickelt worden. Der Flughafen zog am Montag eine positive Bilanz. Auch unsere Redaktion hatte zum Start der Ferien keine längeren Wartezeiten auf Koffer oder an den Sicherheitsschleusen beobachtet.