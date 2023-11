Schul-Wettbewerb Mathe-Olympiade mit Rekorden in Düsseldorf

Die Mathematik-Olympiade ist der bedeutendste Mathematik-Wettbewerb in Deutschland. Sie findet in vier Runden von der einzelnen Schule bis zum Bundeswettbewerb statt. In Düsseldorf haben in diesem Jahr an der ersten Runde, der Schulrunde, an 22 Gymnasien und vier Gesamtschulen mehr als 1700 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. „Das sind jeweils Rekorde in der Geschichte der Mathematik-Olympiade“, erläutert Michael Busch. „In Köln haben nur 500 Schüler und Schülerinnen teilgenommen.“ Er ist Regional-Koordinator für die Mathe-Spiele und Mathematik-Lehrer am Comenius.