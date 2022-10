JHV des Fördervereins Hamm : Nahversorgung für Hamm rückt näher

Die Unterführung am Aderkirchweg war auch Thema der JHV. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Hamm wurde bekannt, dass im Januar 2023 eine Entscheidung über die Nahversorgung im Stadtteil fallen soll. Auch die Unterführung am Aderkirchweg war Thema der Versammlung.

Daniel Leuchtens Lieblingsformulierung war: „Wir bleiben dran.“ Bei der Jahreshauptversammlung des finanziell solide geführten und inzwischen 377 Mitglieder starken Fördervereins Düsseldorf-Hamm stellten Leuchten als Vorsitzender und Schriftführer Volker Herrmann einige Pläne des Vereins und der Stadt den 73 anwesenden Mitgliedern vor. Weil der Vorstand immer auf dem Laufenden ist und sich regelmäßig bei der Stadt nach dem Stand der Arbeiten erkundigt, nahmen einige der Mitglieder die Versammlung auch als (in)offizielle Informationsbörse.

Positive Entwicklungen vermeldete Leuchten in der Ansiedlung eines Nahversorgers. „Das Liegenschaftsamt hat eine Ausschreibung gemacht und Lebensmittelhändler konnten Vorschläge einreichen“, verriet Herrmann. „Noch sind zwei Anbieter im Verfahren. Die Entscheidung soll im Januar 2023 fallen. Die Projektumsetzung der kompletten Wohnanlage mit dem integrierten Supermarkt soll vier Jahre dauern. Ich denke aber, dass in drei Jahren an für uns schöner zentraler Stelle ein Supermarkt entsteht.“ Dann sollte die nahversorgungslose Zeit der Hammer beendet sein.

Bei den Bau- und Verkehrsplänen für den Stadtteil gab es indes wenig Neues zu vermelden. Die Bauplanungen für das Planungsgebiet „Hinter der Böck“ steckten weiter in den Vorplanungen. „Ich wiederhole mich jedes Jahr. Es gibt noch keinen Bebauungsplan“, sagte Leuchten. „Wir pochen aber darauf, dass die Pläne vor der öffentlichen Auslegung bei uns präsentiert und diskutiert werden. Wir bleiben dran.“ Auch beim Umbau der Unterführung am Aderkirchweg ruht nach Ansicht des Fördervereins die Entwicklung. „Nach dem Zeitplan der Stadt soll der Bau der Veloroute, also des ausgebauten Fahrradwegs, Ende 2023 beginnen – Bauzeit ein Jahr“, sagte Herrmann. „Der Baubeginn für den Brückenumbau und die Verlegung der Haltestelle ist für 2025 geplant, dabei gibt es noch gar kein Planfeststellungsverfahren.“ Bei optimalen Timing solle die Bauzeit zwei Jahre betragen, sodass ab Ende 2027 die Unterführung auch für den Schwerlastverkehr passierbar sein soll. „Vorbehaltlich was mit der Fleher Brücke passieren soll“, stellte der Schriftwart fest. „Die ist ja auch marode und soll neu gebaut werden.“ Auch an diesem Thema will der Förderverein dranbleiben.