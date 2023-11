Gedenken in Düsseldorf Ein Licht in dunkler Nacht - Kunstwerk von Mischa Kuball erinnert an Synagoge

Er habe mit seinem Werk formuliert, was diese Stelle an ihm auslöse, sagte Mischa Kuball in einer emotionalen Rede vor den Gästen: „Etwas stimmt an diesem Ort nicht.“ Im vergangenen Jahr hatte er das Gedenken zur Reichspogromnacht besucht, sich über die fehlende Würde des Mahnmals geärgert, einer unauffälligen Steintafel, an der zu viele achtlos vorbeigehen.