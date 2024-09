Wohnen und Leben in der Region So lief die Düsseldorfer Immobilienmesse

Dutzende Besucher hat es am Sonntag zwischen elf und 17 Uhr in die Schadow Arkaden in der Innenstadt gezogen. Dort fand die Düsseldorfer Immobilienmesse unter dem Motto „Wohnen & Leben in der Region“, ausgerichtet von der Rheinischen Post Mediengruppe, erneut statt. Auf die Besucher wartete bereits zum elften Mal in Folge ein ausführliches Programm mit verschiedenen Ständen und Vorträgen. Sie konnten neue Einblicke bei Immobilienanbietern und -dienstleistern zu Themen wie Kauf und Verkauf von Immobilien, aber auch zu rechtlichen Aspekten, Altbausanierungen oder neuen Energien erhalten.