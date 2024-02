Hauptbahnhof in Düsseldorf So lief die Abstimmung zum Konrad-Adenauer-Platz

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Donnerstag grünes Licht für die weitere Planung zum Umbau des Hauptbahnhofs samt Vorplatz gegeben. Noch im November war die Vereinbarung der Stadt mit der Bahn von der Tagesordnung geflogen, da keine politische Mehrheit in Sicht war, CDU und FDP hätten mit ihrer Zustimmung allein dagestanden, das schwarz-grüne Kooperationsbündnis war in der Frage öffentlich streitend auseinander gefallen. Für den inzwischen nachverhandelten Kompromiss stimmten jetzt allerdings auch SPD und Grüne.