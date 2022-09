Messe in Düsseldorf : So fällt die Bilanz für den Caravan-Salon aus

Düsseldorf Nach Rekorden bei Ausstellerzahlen und vermieteter Fläche steht nun fest, wie viele Besucher zum Caravan-Salon 2022 nach Düsseldorf kamen. Die Aussteller ziehen zumeist ein positives Fazit, beschreiben aber vor allem auch eine Problemlage. So ist die Bilanz.

Die Messe zeigt sich mit dem Verlauf des am Wochenende zu Ende gegangenen Caravan-Salons zufrieden. Bereits im Vorfeld stand fest, dass mit Blick auf die wirtschaftlich besonders wichtige vermietete Fläche und mehr als 700 Aussteller Rekorde zu verzeichnen sind. Nun steht auch die Zahl der Besucher fest: Mit 235.000 Caravaning-Fans aus 72 Ländern ist das Niveau des Jahres 2017 erreicht worden. Mehr Besucher kamen bislang nur in den Jahren 2018 (250.000) und 2019 (270.000).

Wienkamp kommt jedoch in seinem Fazit nicht ohne Verweis auf die aktuellen Probleme in der Branche aus. Denn Lieferschwierigkeiten und daraus resultierende lange Wartezeiten bei Bestellungen von Kunden haben ihre Wirkung gezeigt. So sagt Holger Siebert, Geschäftsführer der Eura Mobil GmbH und der Trigano Deutschland KG: „Der diesjährige Caravan-Salon war gekennzeichnet von großem Interesse am Produkt, schlechter Lieferfähigkeit und hoher Unsicherheit über die Zukunft.“