Frankreichfest 2024 La France im Herzen Düsseldorfs

Der Duft Frankreichs weht am Wochenende über die Rheinpromenaden: Düsseldorf verwandelt sich in Petit Paris. Etliche Stände verführen zum Stehenbleiben, zum Probieren und Verweilen. Zieht hier noch das Aroma luftgetrockneter Wildschweinwurst in die Nase, geht es einen Stand weiter mit riesigen Käseleibern in unterschiedlichsten Sorten und Spezialmischungen, gefolgt vom unverwechselbaren Duft frisch gebackenen Baguettes. Wenige Meter weiter entführt Lavendel in die Provence, die dazugehörige Seife erinnert an den letzten Urlaub in Marseille. Wer es süßer mag findet neben Crêpes riesige Blöcke mit Nougat. Beim Frankreichfest darf natürlich niemand auf dem Trockenen sitzen: Weinspezialitäten und einige weitere Spirituosen laden zum geselligen Beisammensein ein.