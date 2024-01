Bildung in Düsseldorf Wie man in der Japanischen Schule lernt

Dienstagmittag, kurz nach eins: Im Neubau der Japanischen Schule (JISD) am Niederkasseler Kirchweg begrüßt Yuya Fukasawa seine Schüler zum Englischunterricht. Die Neuntklässler stehen auf. Für die Teenager ein alltägliches Ritual, das als Zeichen des Respekts selbstverständlich ist. An der Tafel steht in englischer Sprache das Lernziel des heutigen Tages: „Lerne die Bedeutung von ,Power your future’ verstehen.“ In dieser Stunde geht es um Energiequellen. Lehrer Fukasawa lässt die 14- und 15-Jährigen in kleinen Gruppen auf Englisch diskutieren.