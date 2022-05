Versteigerung von Fundrädern in Düsseldorf : Wenn da nicht die Gangschaltung wäre

Düsseldorf Nach zweieinhalb Jahren Pandemie-Pause wurden im Fundbüro wieder Fahrräder versteigert, die stehengeblieben sind oder von der Polizei beschlagnahmt wurden. Freud und Leid lagen bei manchem Bieter nah beieinander.

Keiner der drei Bieter möchte sich hier zu tief in die Karten schauen lassen. Einer steigt etwas später ein, das lässt den eben noch eifrig Mitfiebernden schnell aussteigen. Am Ende wechselt ein Fahrrad bei der Auktion im Fundbüro an der Erkrather Straße für 310 Euro seinen Besitzer: ein Modell von Kellys, 28 Zoll, unterm Lenker ein Aufkleber einer Energy-Drink-Marke, Startgebot 120 Euro. Werner Schwarz, der Leiter des Fundbüros und heute Auktionator, nennt das Rad eine „Wald- und Wiesenmaschine“. Der neue Besitzer zahlt wie üblich sofort in bar und schiebt das Rad aus dem Fundbüro.