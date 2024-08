Stadtkirche in Düsseldorf So läuft die Sanierung der Johanneskirche

Weitere große Arbeiten stehen in den kommenden Monaten an. Der Glockenstuhl wird saniert (derzeit schweigen die Glocken). Die Fassade der Kirche wird saniert, unter anderem werden die Fugen erneuert. Auch das Dach kommt an die Reihe. Ein regenfestes Schutzdach, das erhalten bleiben soll, wird dabei errichtet. Ein neuer Dachstuhl entsteht – in der Hoffnung, dass er weit mehr als 100 Jahre hält. Der Seiteneingang, der auch zum Bach-Saal führt, wird barrierefrei gestaltet, der neue Aufzug größer.