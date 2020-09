Stichwahl zum Oberbürgermeister : Briefwahl oder Wahllokal – das müssen Düsseldorfer wissen

Am Sonntag können die Düsseldorfer vor Ort wählen – oder vorab per Briefwahl (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Thomas Geisel oder Stephan Keller – wer künftig Oberbürgermeister von Düsseldorf sein wird, entscheidet sich am Sonntag. Was aber, wenn die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig angekommen sind?

Briefwahl 124.683 Düsseldorfer haben Briefwahl beantragt. Am Dienstag sind bereits 76.924 gelbe Wahlbriefe an das Amt zurückgesendet worden – es fehlen also noch mehr als 47.000 Wahlbriefe.

Wahlberechtigte 470.511 Düsseldorfer dürfen am Sonntag ihre Stimme bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister abgeben. An alle hat die Stadt Info-Karten verschickt.

Wahlbrief zurücksenden Alle Wahlbriefe müssen am Sonntag bis spätestens 16 Uhr eingegangen sein. Kommen sie später an, werden sie nicht mehr berücksichtigt. Wer den Postweg umgehen will, kann den Brief bis Sonntag, 9 Uhr, auch in die städtischen Briefkästen an den Bezirksverwaltungsstellen und Bürgerbüros einwerfen. Diese werden vormittags geleert.