Demonstration am Samstag : Hunderte Kurden ziehen als Menschenkette durch Düsseldorf

Düsseldorf Seit dem Vormittag läuft am Samstag in Düsseldorf eine Demonstration von Kurden. Sie wollen eine Menschenkette vom Hauptbahnhof bis zum Landtag bilden. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Kurden-Demo ist in Düsseldorf in vollem Gange: Um 10.30 Uhr waren erst 40 Menschen vor dem DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße sowie 40 weitere vor dem Landtag. Mit der Zeit gab es immer mehr Zulauf zu der Veranstaltung: Gegen 11.30 Uhr waren es insgesamt rund 500 Teilnehmer.

Kurden demonstrieren am Samstag in Düsseldorfer Innenstadt

Menschenkette von Hauptbahnhof bis Landtag : Kurden demonstrieren am Samstag in Düsseldorfer Innenstadt

So läuft es in Düsseldorf mit dem Ramadan

Restaurants, Schulen, Unternehmen : So läuft es in Düsseldorf mit dem Ramadan

Kurden demonstrieren am Samstag in Düsseldorfer Innenstadt

Menschenkette von Hauptbahnhof bis Landtag : Kurden demonstrieren am Samstag in Düsseldorfer Innenstadt

Über die Demo hatten sich im Vorfeld die Händler an der Kö bei der Polizei beschwert. Am Samstag ist der dritte Tag des „Deutschen Parfumpreises“, der in diesem Jahr in Düsseldorf verliehen wird. In einem Schreiben an die Düsseldorfer Polizei bat die Interessengemeinschaft der Kö-Händler, die Demonstration abzusagen. Ein Sprecher der Polizei Düsseldorf sagte unserer Redaktion jedoch, eine Absage der Demonstration käme nicht infrage.