Sicherer Schulweg in Düsseldorf Niemals ohne Helm

Wann sind Kinder bereit, den Schulweg selbstständig und sicher mit Fahrrad oder Roller zu bewältigen? Das ist eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Die Deutsche Verkehrswacht rät dazu, Kinder erst nach der Radfahrausbildung – diese findet in der Regel im dritten oder vierten Schuljahr statt – alleine mit dem Rad oder alternativ mit dem Roller fahren zu lassen, weil sie zumeist erst in diesem Alter reif genug sind, auch in schwierigen Situationen im Straßenverkehr richtig zu reagieren. Wenn die Kinder gern schon früher mit dem Fahrrad zur Schule fahren möchten, sollte ein Erwachsener sie begleiten.