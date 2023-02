Rheinbahn steht, Kitas zu Mit diesen Tipps kommen Sie durch den Streik in Düsseldorf

Düsseldorf · Am Donnerstag streiken in Düsseldorf Beschäftigte von sieben städtischen Einrichtungen und Betrieben, die Rheinbahn steht bis Freitagnacht still. So können Sie den Alltag bewältigen.

08.02.2023, 13:52 Uhr

Das letzte Mal wurde die Rheinbahn im Jahr 2020 bestreikt, die Nachfrage nach Taxis stieg enorm. Foto: Christoph Schroeter