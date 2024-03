Weltklasse am Rhein? Wie die neue Oper in Düsseldorf zum Besucher-Hotspot werden kann

„Am Standort Heinrich-Heine-Allee sind Bauten wie in Oslo oder Kopenhagen schon aus räumlichen Gründen nicht möglich. Solche Objekte brauchen Weite und Platz und beides haben wir an dieser Stelle nicht“, gab eine Bürgerin zu bedenken. Als dann ein weiterer Bürger die Bruttogeschossflächen in Oslo und Kopenhagen zu den deutlich geringeren in Düsseldorf ins Verhältnis setzte („hier bei uns handelt es sich doch eher um eine Baulückenschließung“), fiel die Replik der Kulturdezernentin scharf aus. „Diese Zahlen stimmen einfach nicht und es hat auch niemand gesagt, dass wir uns an diesen beiden Städten orientieren werden“, betonte Koch. Dass gesamte Raum- und Funktionsprogramm sei von Architekten, die über viel Expertise verfügten, untersucht worden. „Und alle haben bestätigt, dass dies am Standort der alten Oper umsetzbar ist.“ Eine weitere Sorge der Bürger galt den nahen Grünflächen. „Anstatt hier massiv einzugreifen, sollten wir uns in Düsseldorf lieber auf das Kleine und Feine, das wir beherrschen, konzentrieren. Jedenfalls müssen wir jedwede Veränderung am Hofgarten verwerfen“, meinte eine Frau. Doch ein, zwei Zwischenrufe („Wer hat das denn eigentlich festgelegt?“) machten deutlich, dass es unter den mehr als 200 Zuhörern keine einheitliche Meinung gab.