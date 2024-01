„Wonder Adventure“ Das bietet die neue Zirkusshow in Düsseldorf

Durch den ganzen Abend zieht sich das Zeitreise-Thema als roter Faden. „Das Einzige, was für mich zählt, ist der Ablauf der Zeit“, verkündet der leicht bedrohlich wirkende Hüter der Zeit zu Beginn der Show, dann folgt seine erste Breakdance-Einlage. Unterstützt wird er zunächst nur von Laserstrahlen und Projektoren, dann kommen zwei Dutzend Tänzer zur Verstärkung. Dem Hüter der Zeit steht das Liebespaar Mary und William gegenüber, die sich im Laufe der Geschichte bei einer Zeitreise kennenlernen. So kommt es am Ende zum unausweichlichen Showdown zwischen der Liebe und der Zeit.