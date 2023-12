Rhein-Hochwasser in Düsseldorf So hoch stieg das Wasser am Samstag in Düsseldorf

Bereits zuvor wurden die Zuläufe zur inneren südlichen Düssel und zur inneren nördlichen Düssel zugeschiebert. Zudem wurde der Wasserspiegel des Spee`schen Grabens um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich, um das im Stadtgebiet anfallende Wasser der inneren Düsselarme, welches nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen. Diese Maßnahme wurde innerhalb weniger Wochen bereits zum zweiten Mal erforderlich. Der bisherige Rekordpegel am Rhein in Düsseldorf wurde mit 11,10 Meter am 2. Januar 1926 registriert. Am 31. Januar 1995 stand der Rhein bei 10,32 Meter.