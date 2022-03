Kostenfreies Wohnen, Sprachkurse und mehr : So hilft die Uni Düsseldorf Studierenden aus der Ukraine

Düsseldorf An der Heinrich-Heine-Universität zeigt man sich tief betroffen vom Krieg und hat ein umfangreiches Hilfsprogramm für geflüchtete Studierende und Wissenschaftler gestartet.

(semi) An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) will man aus der Ukraine geflüchteten Studierenden und Wissenschaftlern helfen und hat dafür ein ganzes Bündel an Hilfsangeboten entwickelt, die sich nach Angaben der HHU teilweise schon bei der Flüchtlingswelle 2015/2016 bewährt haben. So werden zum Start der Hilfsmaßnahmen Förderstipendien für zwölf Forschende und Promotionsstudierende aus der Ukraine bereitgestellt. Die ersten Bewilligungen seien bereits erteilt worden. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sollen die Möglichkeit erhalten, in ihren Fachbereichen ihre wissenschaftliche Arbeit bis zu sechs Monate fortzusetzen. Neben der Finanzierung des Unterhalts umfassen die Stipendien auch Unterstützung bei Wohnungssuche und Behördengängen.