Streikwelle in Düsseldorf So hart trifft der Streik die LVR-Klinik

Der Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat am Montag erneut die LVR-Klinik erreicht – und sorgt damit für Einschränkungen im Klinikbetrieb und in der Patientenversorgung. Die Beschäftigten legen die Arbeit dieses Mal für drei Tage nieder und zwar bis einschließlich Mittwoch. Das trifft vor allem die Versorgung der nicht-akuten Patienten: Der sogenannte elektive Betrieb in den Ambulanzen und Tageskliniken ist nicht vollumfänglich möglich, vereinzelt gibt es nach Angaben eines Kliniksprechers nur „ein reduziertes Angebot“. Die pflegerischen Aufgaben werden demnach „von anderen therapeutischen Berufsgruppen übernommen“.