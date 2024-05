Rückspiel der Relegation in der Arena Zwischen Euphorie und Enttäuschung – Fortuna-Fans bangen in der Altstadt

Doch irgendwie sollte es an diesem Abend nicht sein. Die glühenden Fortuna-Fans Steffi, Sonja, Thorsten und Tobias waren in voller Fan-Montur und guter Stimmung in die Bolkerstraße gekommen. Das erste Tor war noch kein Problem. „Einmal ist keinmal“, sagte Thorsten. Aber dennoch war dieser Treffer vom Bochumer Philipp Hofmann ein Dämpfer. Auch für die leidgeprüften Fortuna-Fans in der Altstadt. „Ich habe gerade schon Männer auf der Toilette weinen sehen“, sagte die Düsseldorferin Steffi in der Halbzeit. Ehemann Thorsten sah das Unheil schon irgendwie kommen: „Die Relegation gehört abgeschafft. Erstligist gegen Zweitligist, das ist einfach unfair. Abgestiegen ist abgestiegen, so sollte es sein. Wie früher“, sagte er. Einige Meter weiter standen die jungen Fans Chiara, Vincenzo, Pierre und Anton. Die glaubten bis zum Schluss an den Aufstieg von Daniel Thiounes Mannschaft. „Die schaffen das. Alles andere wäre doch Wahnsinn“, sagte Vincenzo noch als Hofmann das zweite Gegentor nachlegte.