Klimaanpassung in Düsseldorf Eingezäunter Pocket-Park in Flingern wächst in Reih und Glied

Allerdings scheint es hier an Kommunikation zu mangeln. Auf Instagram beschwert sich jedenfalls „die_kiefernstraße“ über den Zaun und stellt mehrere Thesen auf, die von Zugangskontrolle über Öffnungszeiten hinzu „Kunst am Bau?“ reichen. Gelobt wird zwar, dass im „grünflächenarmen Flingern-Süd“ neue Parks geschaffen werden, doch die Ironie über den gewählten Standort und die Größe wird deutlich. Der „Park-Wald/Wald-Park“ wird größentechnisch mit einem Hundeauslauf verglichen, während er „beschaulich eingerahmt durch eine Grundwassersäuberungsanlage und einem Autohandel (gegenüber einer Tankstelle)“ mit „Bäumchen in Reih und Glied“ aufwartet. Auch in den Kommentaren wird eine gewisse Skepsis gegenüber des Projektes deutlich. Noch aber ist nicht alles fertig. Im Sommer, vor allem aber in den kommenden Jahren dürfte sich aber zeigen, wie der Pocket-Park sich entwickelt.