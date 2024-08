Nach zweieinhalb Jahren Ukraine-Krieg So geht es den ukrainischen Waisenkindern in Düsseldorf

Seit zweieinhalb Jahren ist Inna Schlichs Leben auf den Kopf gestellt: Der Krieg in ihrer Heimat belastet die gebürtige Ukrainerin stark. Sie jedoch ist vor einigen Jahren auf eigene Initiative hin ausgewandert, viele Geflüchtete, die jetzt unter anderem in Düsseldorf leben, haben diese Entscheidung aus ganz anderen Gründen getroffen. „Entsprechend schwierig kann es sein, hier richtig anzukommen“, meint Schlich. Unter den Geflüchteten sind auch viele Waisenkinder. In der Ukraine ist es üblich, dass diese Kinder in die Obhut von Pflegeeltern kommen. Dabei kommen häufig recht viele Kinder in eine Familie, oft im sehr niedrigen zweistelligen Bereich. „Viele der Kinder sind traumatisiert und kämpfen mit großen Problemen“, berichtet Inna Schlich.