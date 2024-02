Forstwirtschaft in Düsseldorf Forstwirte in Sorge um den Wald

Sorgen machen sich entsprechend auch private Waldbesitzer. In NRW sind etwa zwei Drittel der Waldfläche in Privatbesitz, deutschlandweit steht man damit an der Spitze. Im Düsseldorfer Norden ist Eberhard Piest Forstleiter bei den „Gräflich von Spee´schen Forstbetrieben“, mittlerweile seit 20 Jahren. In der Forstwirtschaft ist das an sich kein langer Zeitraum: Hier erntet man Holz, das vor Generationen angebaut wurde und sorgt dafür, dass genügend und möglichst sicher aufgeforstet wird, um auch die kommenden Nachfahren mit einem intakten Wald zu versorgen.