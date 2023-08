Grüne Inseln mitten in der Stadt Wie Urban Gardening Düsseldorf verändert

Wenn man in die Halskestraße unweit des Fürstenplatzes einbiegt, bietet sich direkt ein ganz anderer Anblick. Klar, auch hier parken Autos, auch hier ist es eng bebaut. Aber die Gehwege sind an vielen Stellen entsiegelt. Staudenbeete mit viel Grün säumen die Straße. Gerade im Hochsommer hat man den Eindruck, dass es ein wenig kühler wird, die Luft ein bisschen anders riecht – frischer. Es summt aus den Beeten heraus und Vögel zwitschern. Das war nicht immer so: Erst vor gut zweieinhalb Jahren haben sich einige Nachbarinnen und Nachbarn zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr Grün in die eigene Straße zu bringen. An einer Stelle ging es los, mittlerweile ist fast die ganze Straße einbezogen. „Das ging natürlich nicht einfach so, wir brauchten Genehmigungen der Stadt“, sagt Anwohnerin Silke. Und ganz nebenbei hatte niemand aus der Nachbarschaft Ahnung vom Gärtnern.