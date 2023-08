Energiekosten Fonds hilft in Düsseldorf bei drohender Stromsperre

Diese Menschen können allerdings auch aus dem Stärkungspakt NRW schöpfen. Dazu wurden verschiedene Programme in Düsseldorf entwickelt, die zwischen dem 1. Juni und noch bis zum 31. Dezember 2023 in Anspruch genommen werden können. 5,7 Millionen Euro stehen Düsseldorf dafür zur Verfügung. So gibt es unter anderem bereits seit Juni ein Förderprogramm zum Austausch von Elektrogroßgeräten. Auch Senioren können Gelder in Anspruch nehmen. Kinder bis zwölf Jahre bekommen freien Eintritt in Schwimmbäder.