Debatte um Künstliche Intelligenz Wie Chat GPT die Düsseldorfer Schulen herausfordert

Die Folgen einer von jedermann leicht zu nutzenden Künstlichen Intelligenz (KI) haben die Düsseldorfer Schulen erreicht. „Chat GPT ist die Zukunft des Lernens. Wir werden Aufgabenformate ändern und Aufgabenstellungen neu formulieren müssen“, sagt Heinrich Kuypers, Leiter der Lore-Lorentz-Schule. Eine auf März vorgezogene Lehrerkonferenz zu diesem Thema gab es bereits. Und einen offenen Workshop („Barcamp“) bei dem Schüler über digitales Lernen und über das Programm, das in aller Munde ist, diskutiert haben. Für Kuypers, an dessen Kolleg viele junge Erwachsene das Abitur machen, steht fest: „Die bloße Vermittlung von abfragbarem Wissen wird unwichtiger, die Fähigkeit, Antworten einzuordnen und ihren Inhalt eigenständig zu bewerten, wird dagegen an Bedeutung gewinnen.“