Von Karneval bis Schützenfest So wird jetzt das Brauchtum gefördert

Wer Mittel aus dem Fonds beantragen will, muss einen schriftlichen Antrag samt gewünschter Summe stellen, samt Kostenplan und Kostenvoranschlägen. Zudem teilt die Stadt mit: „Der Antragsteller muss darstellen, wie zukünftig die Finanzierung der Veranstaltung sichergestellt wird.“ Zu schicken sind die Anträge möglichst mehr als vier Wochen vor der Veranstaltung an: Büro Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Referat für Bürgerschaftliches Engagement und Brauchtum, Marktplatz 2, 40213 Düsseldorf oder per E-Mail: Brauchtumsfonds@duesseldorf.de. Innerhalb von drei Monaten nach der Veranstaltung muss die dem Antrag entsprechende Verwendung der gewährten Summe nachgewiesen werden.